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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Госбюджет 2021 предусматривает увеличение расходов на культуру — Ткаченко

Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение большей суммы средств на сферу культуры, чем в прошлом году. Об этом в соцсетях сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в следующем году расходы на культуру, туризм на информационную политику составят более 12,5 млрд грн.

— Нам удалось отстоять больший бюджет, чем в 2020 году. Это демонстрирует постепенное изменение восприятия роли культуры для государства.

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Ткаченко подчеркнул, что за счет выделенных средств министерство сможет реализовать ряд важных культурных проектов. Также он анонсировал создание новых учреждений — Государственной службы охраны культурного наследия и Государственной инспекции охраны культурного наследия.

Парламент принял документ о госбюджете 2021

Законопроект о государственном бюджете Украины нардепы приняли 15 декабря. Документ поддержали 289 парламентариев.

Согласно ему, ВВП в 2021 году составит 4 505, 9 млрд грн. Подробнее о расходах государственного бюджета 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Александр Ткаченко

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