Госбюджет 2021 предусматривает увеличение расходов на культуру — Ткаченко

Государственный бюджет Украины на 2021 год предусматривает выделение большей суммы средств на сферу культуры, чем в прошлом году. Об этом в соцсетях сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

По его словам, в следующем году расходы на культуру, туризм на информационную политику составят более 12,5 млрд грн.

— Нам удалось отстоять больший бюджет, чем в 2020 году. Это демонстрирует постепенное изменение восприятия роли культуры для государства.

Ткаченко подчеркнул, что за счет выделенных средств министерство сможет реализовать ряд важных культурных проектов. Также он анонсировал создание новых учреждений — Государственной службы охраны культурного наследия и Государственной инспекции охраны культурного наследия.

Парламент принял документ о госбюджете 2021

Законопроект о государственном бюджете Украины нардепы приняли 15 декабря. Документ поддержали 289 парламентариев.

Согласно ему, ВВП в 2021 году составит 4 505, 9 млрд грн. Подробнее о расходах государственного бюджета 2021 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Александр Ткаченко