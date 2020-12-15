Верховная Рада IX созыва соберется на пленарное заседание во вторник, 15 декабря. Нардепы рассмотрят ряд законопроектов, среди которых два очень важных документа:

Государственный бюджет Украины на 2021;

Закон Украины Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Вопрос относительно особого статуса ОРДЛО могут пролонгировать либо же внести туда коррективы или альтернативный законопроект.

Кроме того, во втором чтении парламентарии рассмотрят проект постановления о смете Верховной Рады Украины на 2021.

Порядок денний Ради на 15 грудня 2020 року

Отчет Шмыгаля

На этой неделе во время часа вопросов к правительству, перед народными депутатами выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк отметила, что граждане Украины ждут от власти, а именно от правительства и парламента ответы на вопросы, чего ждать от локдауна, который, по решению правительства, начнется с 8 января. А также, какие будут последствия этого локдауна для страны, экономики, малого бизнеса, для наемных работников и бюджетной сферы.

По ее словам, украинцев волнует еще массовая вакцинация против коронавируса и чего ждать от государственного бюджета на 2021 год.

Новогодний локдаун

Новогодний локдаун в Украине может быть перенесен с 8 до 24 января на февраль 2021 года.

Главным фактором для ввода усиленных карантинных мероприятий остается динамика роста заболеваемости коронавирусом. Карантин усилят ранее обещанных сроков, если количество больных за сутки будет составлять от 32 до 35 тыс.