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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Экспресс-тексты на Covid-19 резко увеличат количество больных в Украине — Степанов

В Украине внедряют экспресс-тесты на Covid-19 для контактных лиц, а это может привести к увеличению показателей заболеваемости.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов во время Свободы слова на телеканале ICTV.

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— Мы внедрили так называемое скрининговое тестирование. Тестируем контактных больных экспресс-тестами на антиген – это быстрые тесты за 15 минут. Мы понимаем, что количество выявленных больных может вырасти, потому, что сейчас бессимптомных мы не видим, — отметил Степанов.

Он также заверил, что в лабораторных центрах Минздрав в настоящее время нет очереди на тестирование, они не загружены на 100% из-за увеличения мощностей.

Коронавирус в Украине

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в Украине стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, а количество тестов уменьшилось из-за падения спроса на это.

Степанов отметил, что уменьшение количества больных — это результат карантина.

Источник: Свобода слова

Фото: УНИАН

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