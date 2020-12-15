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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Митинг ФЛП и падение фонарей на Шулявке: Киев стоит в 9-балльных пробках (КАРТА)

15 декабря в Киеве фиксируют пробки по шкале в 9 баллов. Причина замедленного движения в столице — падение фонарей на Шулявском мосту и акции протеста предпринимателей на Майдане Независимости.

Сейчас полностью перекрыто движение на ул. Крещатик и ул. Михаила Грушевского. Из-за этого большие пробки образовались на бул. Леси Украины, бул. Тараса Шевченко, ул. Бассейной, прт. Воздухофлотском и других.

Вследствие падения фонарей на Шулявском мосту наблюдается замедленное движение, перекрыт въезд на прт. Победы. Также причиной пробок являются многочисленные ДТП.

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затори Київ

Падение фонарей и протесты: что происходит в Киеве

15 декабря физические-лица предприниматели устроили акцию протеста на Майдане Независимости. Они выступают против введения локдауна в январе. Во время митинга даже произошли столкновения между протестующими и полицией.

Кроме того, на Шулявском путепроводе упали фонарные столбы. В результате инцидента пострадал автомобиль.

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