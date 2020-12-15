Украина проводит переговоры с производителями вакцин против коронавируса по поставкам вещества в кратчайшие сроки.

В Минздраве надеются получить вакцину уже в первом квартале 2021 года, а именно в феврале.

— Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы первые дозы в Украине появились в феврале, — уточнил глава Минздрава Максим Степанов.

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При этом он напомнил, что Украина гарантированно получит 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в первом полугодии следующего года.

Вакцина против коронавируса

После разработки и утверждения вакцин против коронавируса Украина ожидает поставок вещества.

Однако для этого необходимо провести подготовку, чтобы обеспечить доставку и хранение доз.

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Источник: Радио НВ