Украина проводит переговоры с производителями вакцин против коронавируса по поставкам вещества в кратчайшие сроки.
В Минздраве надеются получить вакцину уже в первом квартале 2021 года, а именно в феврале.
— Мы рассчитываем, что первые вакцины получим уже в первом квартале 2021 года. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы первые дозы в Украине появились в феврале, — уточнил глава Минздрава Максим Степанов.
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При этом он напомнил, что Украина гарантированно получит 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX в первом полугодии следующего года.
Вакцина против коронавируса
После разработки и утверждения вакцин против коронавируса Украина ожидает поставок вещества.
Однако для этого необходимо провести подготовку, чтобы обеспечить доставку и хранение доз.
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Источник: Радио НВ