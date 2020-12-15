НАГУ: половина инвестиций в дорожную инфраструктуру сразу возвращается в госбюджет

Половина инвестиций в дорожную инфраструктуру почти сразу же возвращается в госбюджет в виде налогов.

Об этом заявил президент Национальной ассоциации дорожников Украины (НАГУ) Николай Березовский.

— НАГУ провели исследование эффективности произрастания бюджетных средств, которые в этом году потратили на восстановление дорожной инфраструктуры. Результаты исследования показали, что почти половина средств практически сразу возвращается в бюджет в виде налогов. Ведь подрядчики начинают закупать материалы под новый проект, контрактовать логистические компании, нанимать дополнительный персонал, мобилизовать технику. То есть, с инвестированных в дорожное строительство 100 грн, еще до начала реализации проекта, бюджет уже получает 50 грн, — отметил Березовский.

По его словам, срок окупаемости средств, инвестированных в дорожное строительство, составляет в среднем- два-три года.

Возврат инвестиций происходит за счет стимулирования экономики, улучшение инвестиционного климата, увеличение мощности существующих и запуска новых производств.

В НАГУ отмечают, что даже несмотря на эпидемию короновируса, которая уменьшила интерес инвесторов к странам, которые развиваются, мы уже имеем примеры, когда потенциальные иностранные инвесторы принимают решение запускать новые проекты в Украине, учитывая улучшение дорожной логистики.

— Эксперты установили, что мультипликатор дорожного строительства в Украине сейчас составляет от двух до пяти. То есть на одну инвестированную гривну, государство в перспективе получит рост ВВП на две-пять гривен. И это неудивительно, ведь инфраструктура дает нам возможность использовать экономический потенциал нашей страны. Все расчеты указывают на то, что Большая стройка — наиболее успешный проект государства Украина за всю ее историю, — рассказал Березовский.

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В НАГУ считают, что продолжение проекта Большого строительства и в следующем году даст еще больший результат, ведь интерес к развивающимся рынкам, среди международных инвесторов постепенно увеличивается.

Нашей стране будет, что предложить, кроме природных и трудовых ресурсов, наши конкурентные преимущества значительно возрастут за счет развитой инфраструктуры.

Напомним, председатель Укравтодора Александр Кубраков заявил, что в 2020 году одновременно с удешевлением работ по восстановлению и ремонту дорог значительно возросло качество готовых объектов.

Экономии, по словам Кубракова, удалось достичь благодаря массовому проведению экспертиз проектов еще до их выхода на торги в системе ProZorro. Благодаря этому, по данным председателя Укравтодора, экономия на торгах этого года выросла до 7,8% при средней экономии в течение последних пяти лет на уровне 6,2%.

Ранее мы писали, что Большое строительство поможет украинской экономике выйти из кризиса.