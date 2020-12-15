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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Віталій Плахта |

Нацбанк выпустил памятную монету Украина — Беларусь

Национальный банк Украину 15 декабря ввел в обращение памятную монету Украина — Беларусь. Духовное наследие-Ирмологион.

Новая серебряная монета, тираж которой 2 500 штук, посвящена наследию древней духовной песенной традиции, в частности сборникам различных жанров литургического пения — Ирмологион.

Эти песенные традиции были распространены на всей этнической территории украинцев и белорусов.

На аверсе монеты отчеканен малый герб Украины, дата чеканки, номинал и страница Супральского Ирмологиона.

На реверсе изображен стилизованный фрагмент страницы Ирмологиона и иконы Воздвижения Честного Креста с семьей Яна Собеского, а также надписи “сборник церковных песнопений” и “Ирмологион”.

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Нацбанк выпустил памятную монету Украина — Беларусь

Монета, посвященная Госпогранслужбе

19 ноября НБУ ввел в обращение монету номиналом 10 грн, посвященную Государственной пограничной службе.

Памятная монета относится к серии Вооруженные силы Украины.

Источник: НБУ

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