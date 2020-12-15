На этой неделе народные депутаты Украины соберутся на заседание парламента традиционно в 10.00 15 декабря. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов.

В частности, на рассмотрении будет законопроект об особом статусе Донецкой и Луганской областей. Также депутаты проведут финальное голосование по Государственному бюджету Украины на 2021 год.

Также повестка дня предусматривает рассмотрение следующих документов:

№4470 и № 4471 — по восстановлению механизма предотвращения коррупции;

№3014 — об электронных коммуникациях.

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Парламентские заседания хотят отменить на период локдауна

Депутаты от партии Слуга народа предлагают отменить заседания Верховной Рады на период локдауна. Усиление карантина запланировано на новогодние праздники — с 8 по 24 января.

Об этом сообщил член партии — Александр Корниенко. В ближайшее время парламентарии планируют зарегистрировать соответствующее постановление.