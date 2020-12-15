Коронавирус в Украине 15 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

8 416 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализировано — 1 479 человек;

летальных случаев — 233;

выздоровели — 16 150 человек;

осуществлено тестирований за сутки — 55 856 (в том числе методом ПЦР — 31 963, методом ИФА — 23 893).

За все время пандемии в Украине:

заболело — 909 082 человека;

выздоровели — 522 868 человек;

летальных исходов — 15 480;

проведено ПЦР-тестов — 5 084 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Прирост коронавируса в столице и областях

Киев — 93 302 (+1 559)

Винницкая — 19 977 (+111)

Волынская — 28 527 (+281)

Днепропетровск — 49 961 (+426)

Донецк — 30 062 (+402)

Житомирская — 34 511 (+20)

Закарпатская — 26 281 (+128)

Запорожская — 43 034 (+599)

Ивано-Франковск — 40 875 (+107)

Киевская — 49 335 (+291)

Кировоградская — 7 273 (+48)

Луганская — 7 987 (+58)

Львовская — 54 233 (+389)

Николаевская — 24 404 (+305)

Одесская — 59 113 (+830)

Полтавская — 30 025 (+575)

Ровенская — 36 599 (+337)

Сумская — 36 098 (+130)

Тернопольская — 31 374 (+91)

Харьковская — 62 708 (+280)

Херсонская — 14 346 (+139)

Хмельницкая — 34 919 (+79)

Черкасская — 32 272 (+665)

Черниговская — 24 786 (+375)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 14 декабря

По состоянию на утро 14 декабря 6 451 украинец получил положительный результат теста на Covid-19 за последний день. Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 900 666.

Кроме того, 93 пациента скончались в результате осложнений (в целом — 15 247) и 5 154 выздоровели (506 718 — с начала пандемии). За день в больницы госпитализированы 1 895 больных, лаборатории сделали 25 582 тестирования.