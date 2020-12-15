Коронавирус в Украине 15 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

8 416 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано — 1 479 человек;
- летальных случаев — 233;
- выздоровели — 16 150 человек;
- осуществлено тестирований за сутки — 55 856 (в том числе методом ПЦР — 31 963, методом ИФА — 23 893).
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 909 082 человека;
- выздоровели — 522 868 человек;
- летальных исходов — 15 480;
- проведено ПЦР-тестов — 5 084 649.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Прирост коронавируса в столице и областях
- Киев — 93 302 (+1 559)
- Винницкая — 19 977 (+111)
- Волынская — 28 527 (+281)
- Днепропетровск — 49 961 (+426)
- Донецк — 30 062 (+402)
- Житомирская — 34 511 (+20)
- Закарпатская — 26 281 (+128)
- Запорожская — 43 034 (+599)
- Ивано-Франковск — 40 875 (+107)
- Киевская — 49 335 (+291)
- Кировоградская — 7 273 (+48)
- Луганская — 7 987 (+58)
- Львовская — 54 233 (+389)
- Николаевская — 24 404 (+305)
- Одесская — 59 113 (+830)
- Полтавская — 30 025 (+575)
- Ровенская — 36 599 (+337)
- Сумская — 36 098 (+130)
- Тернопольская — 31 374 (+91)
- Харьковская — 62 708 (+280)
- Херсонская — 14 346 (+139)
- Хмельницкая — 34 919 (+79)
- Черкасская — 32 272 (+665)
- Черниговская — 24 786 (+375)
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус 14 декабря
По состоянию на утро 14 декабря 6 451 украинец получил положительный результат теста на Covid-19 за последний день. Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 900 666.
Кроме того, 93 пациента скончались в результате осложнений (в целом — 15 247) и 5 154 выздоровели (506 718 — с начала пандемии). За день в больницы госпитализированы 1 895 больных, лаборатории сделали 25 582 тестирования.