PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Более 8 тыс. за сутки: в Украине увеличилось количество больных Covid-19

8 416 новых случаев коронавирусной болезни зафиксировано в Украине по состоянию на 15 декабря 2020 года. В частности, заболели 412 детей и 447 медработников.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано — 1 479 человек;
  • летальных случаев — 233;
  • выздоровели — 16 150 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки — 55 856 (в том числе методом ПЦР — 31 963, методом ИФА — 23 893).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 909 082 человека;
  • выздоровели — 522 868 человек;
  • летальных исходов — 15 480;
  • проведено ПЦР-тестов — 5 084 649.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

Коронавирус в Украине 15 декабря 2020: оперативная статистика МОЗ

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Прирост коронавируса в столице и областях

  • Киев — 93 302 (+1 559)
  • Винницкая — 19 977 (+111)
  • Волынская — 28 527 (+281)
  • Днепропетровск — 49 961 (+426)
  • Донецк — 30 062 (+402)
  • Житомирская — 34 511 (+20)
  • Закарпатская — 26 281 (+128)
  • Запорожская — 43 034 (+599)
  • Ивано-Франковск — 40 875 (+107)
  • Киевская — 49 335 (+291)
  • Кировоградская — 7 273 (+48)
  • Луганская — 7 987 (+58)
  • Львовская — 54 233 (+389)
  • Николаевская — 24 404 (+305)
  • Одесская — 59 113 (+830)
  • Полтавская — 30 025 (+575)
  • Ровенская — 36 599 (+337)
  • Сумская — 36 098 (+130)
  • Тернопольская — 31 374 (+91)
  • Харьковская — 62 708 (+280)
  • Херсонская — 14 346 (+139)
  • Хмельницкая — 34 919 (+79)
  • Черкасская — 32 272 (+665)
  • Черниговская — 24 786 (+375)

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 14 декабря

По состоянию на утро 14 декабря 6 451 украинец получил положительный результат теста на Covid-19 за последний день. Общее количество инфицированных коронавирусом в Украине достигло 900 666.

Кроме того, 93 пациента скончались в результате осложнений (в целом — 15 247) и 5 154 выздоровели (506 718 — с начала пандемии). За день в больницы госпитализированы 1 895 больных, лаборатории сделали 25 582 тестирования.

Источник: Минздрав

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка