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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Рада еще на год продлила действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная Рада продлила до конца 2021 года действие закона Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

За соответствующее решение проголосовали 304 народных депутата. Документ был принят еще в сентябре 2014 года сроком на три года. Начиная с 2017 года его продлевают.

Поскольку документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

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Закон об особом статусе

Согласно закону, особый порядок местного самоуправления в Донецкой и Луганской областях осуществляют исключительно органы местного самоуправления, которые будут избраны на внеочередных выборах.

Однако ст. 10 предусматривает, что без вывода незаконных вооруженных формирований с временно оккупированных территорий, гарантий свободного волеизъявления и соблюдения принципов политического плюрализма и свободы агитации проведение выборов невозможно.

В то же время из-за того, что Россия не выполняет свои обязательства и война на Донбассе продолжается, этот закон работает только формально.

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