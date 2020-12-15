Народные депутаты приняли проект постановления №4448 о своей смете на 2021 год. За соответствующее решение проголосовали 292 депутата.
Документ устанавливает нормы расходов на одного парламентария. В общем один депутат без учета зарплаты обходится Украине в 344 310 грн в год.
В частности предполагается, что 90 тыс. грн пойдут на компенсацию стоимости проезда по территории Украины, а 237 250 грн — для компенсации стоимости жилья или найма гостиничного номера.
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На осуществление законотворческой деятельности предусмотрено 1,295 млрд грн, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности парламента — 1,156 млрд грн.
Всего на содержание Рады выделено 2,535 млрд грн.
Рада приняла бюджет Украины на 2021 год
Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2021 год. За соответствующее решение проголосовали 289 народных депутатов.
Как отметил глава Минфина Сергей Марченко с трибуны парламента, доходы госбюджета на следующий год определены в размере 1,092 трлн грн, что на 21 млрд грн больше по сравнению с редакцией к первому чтению, расходы — 1,347 трлн грн. Расходы ко второму чтению увеличены на 13,5 млрд грн.