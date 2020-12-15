Народные депутаты приняли проект постановления №4448 о своей смете на 2021 год. За соответствующее решение проголосовали 292 депутата.

Документ устанавливает нормы расходов на одного парламентария. В общем один депутат без учета зарплаты обходится Украине в 344 310 грн в год.

В частности предполагается, что 90 тыс. грн пойдут на компенсацию стоимости проезда по территории Украины, а 237 250 грн — для компенсации стоимости жилья или найма гостиничного номера.

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На осуществление законотворческой деятельности предусмотрено 1,295 млрд грн, на обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности парламента — 1,156 млрд грн.

Всего на содержание Рады выделено 2,535 млрд грн.

Рада приняла бюджет Украины на 2021 год