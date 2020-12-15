В течение следующих пяти лет Россия планирует увеличить на 10 тыс. количество своих военных в аннексированном Крыму.

Кроме того, в 1,5-2 раза может вырасти количество вооружения и военной техники на полуострове. Об этом заявила украинская миссия при ОБСЕ.

Сейчас в Крыму размещены 32,5 тыс. российских военных. На вооружении объединенной оперативной группировки РФ на полуострове есть до 200 танков, более 400 боевых бронированных машин и более 280 артиллерийских систем разных калибров, вместе с ракетными системами залпового огня.

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Также с начала аннексии Крыма Россия увеличила количество самолетов и вертолетов на полуострове до 150, количество средств ПВО до 120 и развернула 10 береговых ракетных комплексов.

В то же время в водах возле аннексированного полуострова находятся 67 боевых кораблей и катеров. В частности, шесть кораблей оснащены крылатыми ракетами морского базирования.

Кроме того, РФ дополнительно развернула на полуострове бомбардировочную, штурмовую, истребительную и армейскую авиацию.

Вместе с тем, с начала аннексии Крыма на территорию полуострова были переселены почти полмиллиона россиян.

По словам заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, это является огромной угрозой для национальной безопасности.