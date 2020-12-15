Украина и Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения обсудили сотрудничество в сфере противодействия распространению коронавируса в стране.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с директором ЕРБ ВОЗ Хансом Клюге 15 декабря.

— Мы стремимся максимально задействовать потенциал ВОЗ для профилактики, лечения и скорейшей вакцинации населения от коронавируса, — отметил Дмитрий Кулеба.

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В то же время Ханс Клюге отметил, что ВОЗ постоянно сотрудничает с украинскими партнерами не только в сфере противодействия Covid-19, но и для развития системы здравоохранения Украины.

Рекомендации ВОЗ по Covid-19

Хотя в ВОЗ ожидали создания и распространения вакцины против коронавируса, по словам представителей организации, вещество не остановит распространение вируса.

Оно будет эффективно только вместе с соблюдением противоэпидемических мер. В то же время в ВОЗ призвали не делать прививки людям насильно.

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