Из-за ухудшения погодных условий в Украине, в частности мокрого снега и порывов ветра, обесточены 234 населенных пункта в трех областях.

В Черниговской области без света остались 204 населенных пункта, в Сумской — 23 и в Киевской — семь. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ограничений движения на дорогах нет. Для обеспечения проезда от Службы автомобильных дорог привлечено 635 работников и 539 единиц техники.

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От последствий непогоды Украина страдает уже несколько дней. Так, 14 декабря без света оставалось 107 населенных пунктов в пяти областях.

В то же время 15 декабря синоптики прогнозируют облачную погоду в Украине, местами ожидается мокрый снег.

Столбики термометров покажут до -2 ночью, днем ​​ожидается в основном плюсовая температура.