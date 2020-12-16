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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

10 622 случая за сутки: Covid-19 в Украине держится на высоком уровне

16 декабря коронавирус подтвердили еще у 10 622 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 919 704.

Полностью преодолели болезнь и выздоровели 535 417 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 12 549 человек. За сутки госпитализировали 3 242 пациентов.

В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 744 больных, за сутки зафиксировали 264 новых летальных случая.

Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.

Распространение коронавируса в регионах:

  • Киев — 95 160 случаев;
  • Винницкая область — 20 093 случая;
  • Волынская область — 28 923 случая;
  • Днепропетровская область — 50 316 случаев;
  • Донецкая область — 30 466 случаев;
  • Житомирская область — 34 611 случаев;
  • Закарпатская область — 26 432 случая;
  • Запорожская область — 43 835 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 41 082 случая;
  • Киевская область — 50 040 случаев;
  • Кировоградская область — 7 375 случаев;
  • Луганская область — 8 166 случаев;
  • Львовская область — 54 833 случая;
  • Николаевская область — 24 749 случаев;
  • Одесская область — 59 974 случая;
  • Полтавская область — 30 466 случаев;
  • Ровенская область — 36 974 случая;
  • Сумская область — 36 251 случай;
  • Тернопольская область — 31 581 случай;
  • Харьковская область — 63 178 случаев;
  • Херсонская область — 14 643 случая;
  • Хмельницкая область — 35 157 случаев;
  • Черкасская область — 32 803 случая;
  • Черновицкая область — 37 266 случаев;
  • Черниговская область — 25 330 случаев.

Для сравнения 15 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 8 416 человек. Общее количество инфицированных составляло 909 082 больных.

От Covid-19 15 декабря умерли 233 человека, выздоровели за сутки 16 150 больных.

Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.

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