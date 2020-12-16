16 декабря коронавирус подтвердили еще у 10 622 человек, общее количество инфицированных с начала пандемии составляет 919 704.
Полностью преодолели болезнь и выздоровели 535 417 украинцев, за сутки их количество увеличилось еще на 12 549 человек. За сутки госпитализировали 3 242 пациентов.
В то же время от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 15 744 больных, за сутки зафиксировали 264 новых летальных случая.
Читайте: Коронавирус в Украине: карта распространения Covid-19
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 858), Одесской (861), Запорожской (801), Киевской (705) и Львовской (600) областях.
Распространение коронавируса в регионах:
- Киев — 95 160 случаев;
- Винницкая область — 20 093 случая;
- Волынская область — 28 923 случая;
- Днепропетровская область — 50 316 случаев;
- Донецкая область — 30 466 случаев;
- Житомирская область — 34 611 случаев;
- Закарпатская область — 26 432 случая;
- Запорожская область — 43 835 случаев;
- Ивано-Франковская область — 41 082 случая;
- Киевская область — 50 040 случаев;
- Кировоградская область — 7 375 случаев;
- Луганская область — 8 166 случаев;
- Львовская область — 54 833 случая;
- Николаевская область — 24 749 случаев;
- Одесская область — 59 974 случая;
- Полтавская область — 30 466 случаев;
- Ровенская область — 36 974 случая;
- Сумская область — 36 251 случай;
- Тернопольская область — 31 581 случай;
- Харьковская область — 63 178 случаев;
- Херсонская область — 14 643 случая;
- Хмельницкая область — 35 157 случаев;
- Черкасская область — 32 803 случая;
- Черновицкая область — 37 266 случаев;
- Черниговская область — 25 330 случаев.
Для сравнения 15 декабря коронавирус в Украине подтвердили у 8 416 человек. Общее количество инфицированных составляло 909 082 больных.
От Covid-19 15 декабря умерли 233 человека, выздоровели за сутки 16 150 больных.
Больше всего случаев обнаружили в Киеве (1 559), Одесской (830), Черкасской (665), Запорожской (599) и Полтавской (575) областях.