Для учений: Зеленский просит Раду допустить иностранные войска в Украину

Верховной Раде предложили рассмотреть допуск иностранных вооруженных сил на территорию Украины с целью проведения учений при их участии в 2021 году.

Соответствующий президентский проект законопроекта №4499 опубликован на сайте парламента.

Согласно тексту проекта закона, в Украине планируются семь международных учений:

украино-американские учения Репид Трайдент – 2021;

украино-британские учения Козак Мейс – 2021;

украино-американские учения Си Бриз – 2021;

украино-румынские учения Реверайн – 2021;

украино-британские учения Вориер Вотчер – 2021;

украино-польские учения Три Меча – 2021;

украино-польские учения Сильвер Сейбер – 2021.

Деньги на проведение многонациональных учений предлагается взять из бюджета на 2021 год.

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Объединенные усилия-2020

В сентябре 2020 года в Украине прошли масштабные военные учения Объединенные усилия-2020, в которых приняли участие 12 тыс. бойцов и 700 единиц военной техники.

Главным заданием учений было тестирование работы штабов, так называемых J-структур, которые работают теперь по стандартам НАТО.