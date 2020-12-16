Во время пленарного заседания 16 декабря депутаты рассмотрят ряд законопроектов, а также некоторые вопросы ратификации.

На повестке дня в первом чтении у нардепов внесение изменений в закон О регулировании градостроительной деятельности, закон О Национальной полиции и внесение изменений в некоторые законодательные акты по защите жилищных прав детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Во втором чтении народные депутаты планируют рассмотреть внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения.

Законопроект предусматривает отсрочку налога с прибыли контролируемых иностранных компаний и упрощение администрирования.

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Также на рассмотрение во втором чтении нардепам предложено внесение изменений в закон Об Антимонопольном комитете Украины и некоторые другие законодательные акты относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета.

Порядок денний Верховної Ради 16 грудня by Віта Гірко on Scribd

Кроме того, нардепы планируют ратифицировать Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией.

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