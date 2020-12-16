Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью иностранному изданию. Об этом рассказала его пресс-секретарь Юлия Мендель.

Какому именно изданию, пресс-секретарь не уточнила.

Главу государства сфотографируют в различных форматах, в том числе и во время перерыва.

— Вместо анонса нового интервью большом иностранному изданию. Президента фотографируют в различных форматах. Среди прочего — и во время короткого физкультперерыва, — написала Мендель.

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Вместе со своим первым помощником Сергеем Шефиром Зеленский играл в пинг-понг, пока его снимал фотограф.

Фото Зеленского с родителями

В ноябре президент Владимир Зеленский приехал в свой родной город Кривой Рог и сделал фото со своими родителями за семейным столом.

На фото президент сидит на кухне, за семейным столом вместе с родителями Александром и Риммой Зеленскими, а на столе накрыт ужин.