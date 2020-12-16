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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Людмила Грубнік |

Гривна укрепилась: курс валют в Украине 16 декабря

16 декабря НБУ установил курс доллара в Украине на уровне 27,759 грн/$1. По сравнению с 15 числом американская валюта немного подешевела, днем ранее она стоила 27,8661 грн/$1.

Евро также потерял свои позиции, в среду курс — 33,6897 грн/€1, во вторник он был 33,888 грн/€1.

Подешевели также польский злотый и российский рубль. Таким образом украинская гривна по состоянию на 16 декабря укрепилась.

Читайте: Прогноз курса доллара и стоит ли ожидать подорожания в магазинах и АЗС

Курс валют от НБУ на 16.12:

  • $1 — 27,759 грн;
  • €1 — 33,6897 грн;
  • 1 польский злотый — 7,5842 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7666 грн.

Курс 16 декабря

Прогноз ВВП Украины на 2021 год

Из-за пандемии коронавируса и карантина ожидается, что ВВП Украины в 2021 году упадет на 3%.

Такой прогноз озвучили эксперты.

Больше прогнозов о состоянии экономики Украины читайте на Фактах ICTV.

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