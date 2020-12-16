Неуплата налогов – известная пиццерия не уплатила более 75 млн грн налогов

В Киеве сеть пиццерий под известным международным брендом регистрировала доход не на счет общества, а на подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

Группа должностных лиц ООО, которое реализует свои товары через стационарные и интернет-магазин, таким образом скрывала реальный доход длительное время.

В результате в бюджет не поступило более 75 млн грн.

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– Сотрудники фискальной службы Киева во время обысков офисов и складов изъяли цифровые носители, черновые записи, финансово-хозяйственные документы и наличные, – сообщил в. и. о. председателя ДФС Украины Дмитрий Сосинович.































Международный бренд пиццерии не уплатил в Киеве 75 млн грн налогов / 8 фотографий

Махинации с НДС более чем 260 млн грн

Украинские правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов более чем на 260 млн грн.

Должностные лица крупных предприятий покупали сельхозпродукты у предпринимателей и рассчитывались с ними наличными. Эти операции отражались в документах недостоверно.

В течение 2018 и 2019 они сформировали кредит по НДС более чем на 260 млн грн. Эти деньги в дальнейшем были обналичены.

Источник: ДФС в г. Киев

Фото: ДФС в г. Киев