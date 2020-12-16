На пленарное заседание народные депутаты соберутся традиционно в 10.00 16 декабря. Парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтениях, а также некоторые вопросы ратификации.

В первом чтении нардепы планируют рассмотреть внесение изменений в закон Украины О регулировании градостроительной деятельности, а также внесение изменений в закон Украины О Национальной полиции.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины относительно обеспечения сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения.

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Также на рассмотрение во втором чтении нардепам предложены внесение изменений в закон Об Антимонопольном комитете Украины и некоторые другие законодательные акты относительно усовершенствования системы органов Антимонопольного комитета.

Как Рада будет работать на карантине

Депутаты Слуги народа предлагают отменить пленарные заседания Верховной Рады на период действия строгого карантина с 8 по 24 января 2020 года.

Они предлагают с 1 по 15 января и с 18 по 22 января работать в комитетах. В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент продолжит работать во время локдауна.