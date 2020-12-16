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Факты / Украина / Политика
Євгенія Шапоренко |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 17 декабря

На этой неделе народные депутаты Украины соберутся на заседание парламента традиционно в 10.00 17 декабря.

Парламентарии рассмотрят изменения в закон Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения относительно предупреждения распространения коронавирусной болезни.

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Также в Раде будут голосовать за изменения в Воздушный кодекс Украины относительно беспилотников в гражданской авиации.

Депутаты 17 декабря рассмотрят изменения в Налоговый кодекс относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр.


Парламентские заседания на период локдауна

Депутаты от партии Слуга народа предлагают отменить заседания Верховной Рады на период локдауна. Усиление карантина запланировано на новогодние праздники — с 8 по 24 января.

Об этом сообщил член партии — Александр Корниенко. В ближайшее время парламентарии планируют зарегистрировать соответствующее постановление.

Фото: Depositphotos

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