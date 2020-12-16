В Минздраве хотят начать вакцинировать украинцев от коронавируса с февраля 2021 года.

Об этом во время брифинга 16 декабря сообщил глава Министерства Максим Степанов.

— Мы стараемся, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно раньше, то есть, чтобы первые вакцинации мы начали с февраля следующего года, — отметил Максим Степанов.

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Для этого Минздрав настойчиво работает с производителями веществ, которые сейчас проходят стадии сертификации своих вакцин.

Кроме того, страна гарантированно получит вакцину от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Но эти партии поступят в страну несколько позже.

— По предварительным оценкам, первые партии вакцины против коронавируса мы должны получить в первом полугодии следующего года. Рассчитываем на конец первого квартала — начало второго. Речь идет о глобальной инициативе COVAX, — добавил министр.

Вакцинация от коронавируса в Украине

В мире уже утвердили первые образцы вакцины от коронавируса и начали процесс вакцинации.

От вируса делают прививки в США, другие страны — в шаге от этого. В Украине же пока ожидают поставок вещества.

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