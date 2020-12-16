Причин нет: Слуга народа сняла вопрос отставки Абрамовского

Причин для отставки министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского во фракции Слуга народа не видят.

Об этом сообщил народный депутат Юрий Камельчук и уточнил, что консультаций по поводу возможной отставки Абрамовского “точно не будет”.

Нардеп Александр Дубинский высказал мнение, что к написанию заявления об отставке Абрамовского подтолкнул конфликт с премьером Денисом Шмыгалем.

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Рада сняла с повестки дня отставку Абрамовского

Верховная Рада сняла с повестки дня на 16 декабря вопрос об отставке Абрамовского по просьбе профильного комитета.

Нардепы попросили дополнительное время на изучение этого вопроса.

После окончания заседания фракции Слуга народа первый замглавы фракции Александр Корниенко сообщил, что консультации на счет Абрамовского будут продолжаться.