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Факты / Украина / Политика
Оксана Доротюк |

Рада прекратила полномочия внефракционного депутата Требушкина

Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия внефракционного народного депутата Руслана Требушкина 16 декабря.

Соответствующее решение поддержали 327 народных депутатов.

Ранее Требушкин был избран мэром города Покровск, что в Донецкой области. С 2008 года был членом Партии регионов. С 2010 до 2015 годов был мером города Мирноград Донгецькои области.

С 2014 года Требушкин впервые подал свою кандидатуру на выборы в Верховную Раду.

Читайте: Рада уволила Бессараба с должности министра по делам ветеранов

Внефракционный народный депутат Руслан Требушкин написал заявление о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его на должность Покровского городского головы Покровского района Донецкой области.

Отставка министров

Глава Министерства экологии и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр по делам ветеранов Сергей Бессараб подали заявления об отставке.

Роман Абрамовский стал министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины 19 июня 2020 года. Сергей Бессараб возглавил Министерство по делам ветеранов 4 марта 2020 года.

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