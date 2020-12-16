В январе 2021 КГГА планирует возобновить привычную модель мультипрофильного питания в школах.

Об этом сообщил и. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский. Он отметил, что нынешний формат завтраков в учебных заведениях вынужденный и временный.

— Почти три года подряд мы работаем над улучшением питания в учебных заведениях. Карантин замедлил процесс реформации, однако мы будем двигаться дальше и с января следующего года планируем вернуться к мультипрофильному питанию. Также продолжатся и работы по внедрению нового меню и переоснащения пищеблоков, — добавил он.

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Мондриевский напомнил, что в столичных школах вводили различные форматы питания: мультипрофильное питание шведский стол, дабл-меню (2-3 блюда на выбор) и кулинарная линия Школьное питание.

Их обязательно включат в детские завтраки и обеды, также на выбор будут свежие овощи, фрукты, йогурты и напитки.

Чем питаются дети в школах на карантине

В сентябре социальные сети переполнились постами от разгневанных родителей, которые не понимали, как можно накормить детей завтраком, который состоит из булочки с сыром, а из фруктов — одна слива. В руководстве объяснили, что на завтраки выделяют недостаточно денег, чтобы школьники питались сэндвичами.

При нормальных условиях к такому завтраку школьников должны входить небольшой сэндвич, напиток, фрукты или что-то сладенькое.

Фото: КГГА