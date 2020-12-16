PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Скорые начнут приезжать быстрее: Кабмин принял постановление

Кабмин утвердил распределение обращений к экстренной медицинской помощи на критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные.

Это позволит оптимизировать работу системы и сократит время приезда скорой в критических случаях до 10 минут.

— В зависимости от состояния пациента, обращения к скорой разделяться на критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании.

Читайте: Доступ больниц: Кабмин дал зеленый свет лекарствам от Covid-19

  • Обращений к экстренной медицинской помощи — распределение по состоянию больных
  • Обращений к экстренной медицинской помощи — распределение по состоянию больных
  • Обращений к экстренной медицинской помощи — распределение по состоянию больных
  • Обращений к экстренной медицинской помощи — распределение по состоянию больных
Скорые начнут приезжать быстрее: Кабмин принял постановление / 2 фотографии

Также глава правительства подчеркнул, что это поможет сократить смертность, ведь приоритет будет предоставляться критическим пациентам.

Алгоритм тестирования на Covid-19

В Украине обновили стандарт оказания медицинской помощи в части осуществления тестирования на коронавирус.

Глава Минздрава Максим Степанов подписал приказ об увеличении перечня лиц, которых будут тестировать бесплатно. Решение приняли из-за уменьшения количества людей, которые самостоятельно решают тестироваться.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка