Обращений к экстренной медицинской помощи — распределение по состоянию больных

Кабмин утвердил распределение обращений к экстренной медицинской помощи на критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные.

Это позволит оптимизировать работу системы и сократит время приезда скорой в критических случаях до 10 минут.

— В зависимости от состояния пациента, обращения к скорой разделяться на критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании.

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Скорые начнут приезжать быстрее: Кабмин принял постановление / 2 фотографии

Также глава правительства подчеркнул, что это поможет сократить смертность, ведь приоритет будет предоставляться критическим пациентам.

Алгоритм тестирования на Covid-19

В Украине обновили стандарт оказания медицинской помощи в части осуществления тестирования на коронавирус.

Глава Минздрава Максим Степанов подписал приказ об увеличении перечня лиц, которых будут тестировать бесплатно. Решение приняли из-за уменьшения количества людей, которые самостоятельно решают тестироваться.