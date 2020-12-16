Обращений к экстренной медицинской помощи — распределение по состоянию больных

Кабмин утвердил распределение обращений к экстренной медицинской помощи на критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные.
Это позволит оптимизировать работу системы и сократит время приезда скорой в критических случаях до 10 минут.
— В зависимости от состояния пациента, обращения к скорой разделяться на критические, экстренные, неэкстренные, непрофильные, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании.
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Также глава правительства подчеркнул, что это поможет сократить смертность, ведь приоритет будет предоставляться критическим пациентам.
Алгоритм тестирования на Covid-19
В Украине обновили стандарт оказания медицинской помощи в части осуществления тестирования на коронавирус.
Глава Минздрава Максим Степанов подписал приказ об увеличении перечня лиц, которых будут тестировать бесплатно. Решение приняли из-за уменьшения количества людей, которые самостоятельно решают тестироваться.