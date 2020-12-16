Семья умершего от коронавируса врача Ивана Венжиновича не получила компенсации от государства.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Жена и двое детей известного в Тернопольской области специалиста, который 25 лет посвятил этой деятельности и был героем социальной рекламы Спасибо за жизнь, остались без выплаты в размере 1,5 млн грн, которую им гарантирует страна.

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Во время пандемии Венжинович активно лечил больных коронавирусом. Болезнь не обошла и его. 30 сентября он умер от тромбоэмболии легочной артерии, которая могла быть осложнением Covid-19.

Хотя доказать это не удалось, ПЦР-тест показал отрицательный результат. Однако его коллеги не сомневаются, что именно коронавирус стал причиной смерти.

Радуцкий обратился с официальными запросами к министрам социальной политики Марине Лазебной и здравоохранения Максиму Степанову с требованием провести объективное расследование смерти Ивана Венжиновича.

Не выплатили компенсацию

Подобный случай произошел и в Черкассах.

Семья умершего от коронавируса 52-летнего медика более пяти месяцев не может получить компенсацию от государства.

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Источник: Михаил Радуцкий