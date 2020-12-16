Как отпраздновать Новый год 2021 на карантине — лучшие идеи

Праздновать Новый год украинцы будут более чем через месяц, однако если хотите организовать интересный праздник, то уже пора о нем позаботиться.

Из-за пандемии у многих в голове крутятся мысли о том, как отпраздновать Новый год на карантине. Факты ICTV уже все сделали за вас, поэтому черпайте идеи для празднования из нашего материала.

Новый год на карантине в Украине: поездка в Карпаты или во Львов

Несмотря на то, что карантин в Украине — процесс непредсказуемый, железнодорожное сообщение полностью никто закрывать не планирует. Поэтому можно отправиться во Львов, который в канун праздников превращается в сказочный город.

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Тур во Львов на одного человека на два-три дня, если учитывать расходы на железнодорожные билеты и проживание, обойдется в среднем в 1,4-2 тис. грн.

Также отличный вариант на Новый год — Карпаты. Стоимость тура в горы зависит от многих факторов, но минимальная — от 2 тис. грн на одного человека на три дня с учетом расходов на билеты.

Новый год в Киеве

В столице не отказываются от празднования Нового года, однако он пройдет в лучших карантинных традициях — без фудкортов и концертов.

Главная елка страны по-прежнему будет стоять на Софийской площади. Она будет искусственной и выше прошлогодней. Вместо концертов будет звучать фоновая музыка, а глинтвейн и еду будут продавать из киосков навынос.

Софийскую площадь накроют большим куполом из иллюминации. Однако пускать туда будут партиями по 100 человек.

Главный тренд 2020 года — Zoom

В любом случае в новогоднюю ночь найдутся везунчики, которые будут болеть коронавирусом. Поэтому единственный вариант не отставать от компании и родных — Zoom.

Самое популярное место для празднования Нового года 2021

Трудно предугадать, будут ли работать какие-то заведения на Новый год. Поэтому лучше заранее спланировать праздник дома.

Для тех, кто не любит убираться после гуляний, есть другой вариант — съемная квартира или дома. Однако об этом необходимо позаботиться заранее, так как желающих много, владельцы жилищ перед праздником особенно любят значительно повышать цены.

Как не превратить Новый год в очередное распитие спиртного

Можно устроить стилизованную хом-пати. Чтобы не заморачиваться с костюмами и не распечатывать сценарий из интернета, выберите простую и понятную для всех тему. Например, игра в мафию. Достаточно нарядиться в черное, а девушкам губы красным накрасить. Также можете поиграть в монополию. Скучно? Просто начните, и очнетесь через пару часов, споря о том, кому какой дом покупать.

Другие варианты для стилистики: Гарри Поттер, Великий Гетсби, герои Marvel (для желающих изрядно потратиться на костюмы), атмосфера модных 90-х.

Фотозона для поклонников Instagram

Дома легко оформить незамысловатую фотозону, где можно сделать стильные снимки к Новому году.

Вариант попроще: оформить стену в комнате нарядной елкой, гирляндами, декорированными свечами.

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Вариант для желающих подойти к этому вопросу основательно: сбить из досок стену высотой хотя бы 1,7 м, покрасить в белый цвет и сделать потертости наждачной бумагой. Далее также ставим елку с желтыми огоньками, вешаем гирлянду, а внизу выкладываем подарки в красивых коробках.

Идеи для фотозоны на Новый год для вдохновения:























Во Львове, в поезде или под елкой: топ идей, как отметить Новый год на карантине / 6 фотографий

Новый год в поезде

Последний вариант подойдет для тех, кто любит эксперименты. Обычно в ночь на 1 января в поездах очень мало пассажиров, поэтому проблем с билетами не должно быть.

На Новый год не поскупитесь и купите билеты в купе.

Однако стоит учитывать тот фактор, что громко праздновать и распивать спиртное в поезде нельзя.

Хотя такая встреча Нового года точно будет для многих в новинку.

Подарки на Новый год 2021