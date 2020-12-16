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Факты / Украина
Людмила Грубнік |

В Украине удалось полностью остановить рост числа больных Covid-19 — Степанов

В Минздраве заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в Украине.

Об этом во время брифинга 16 декабря заявил глава ведомства Максим Степанов.

— Мы видим определенную стабилизацию по уровню заболеваемости коронавирусом. Ситуация остается достаточно напряженной, но все же нам удалось полностью остановить рост числа больных коронавирусной болезнью, — отметил Максим Степанов.

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В то же время в Минздраве работают над совершенствованием системы здравоохранения, обеспечением достаточного количества коек в больницах для больных, чтобы быть готовыми к любому развитию событий.

Также Степанов напомнил о соблюдении карантина во время новогодних и рождественских праздников.

— Скажу откровенно, мы с большой тревогой сейчас смотрим на все праздничные дни, чтобы у нас не произошло вспышки после них, — добавил глава Минздрава.

Коронавирус в Украине

16 декабря в Украине продолжает улучшаться эпидситуация, за сутки коронавирусом заболели 10 622 человека.

В то же время выздоровели за день 12 549 людей.

Подробную статистику коронавируса в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Минздрав

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