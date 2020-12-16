Как добывался газ: интересные факты об украинской отрасли за столетнюю историю

Несмотря на нынешний статус импортера газа, Украина далеко не всегда покупала топливо за рубежом. Мало кто знает, но в прошлом веке наша страна была даже экспортером голубого топлива. Газ, добытый из отечественных недр, поставляли во многие страны Европы и бывшего СССР.

И это неудивительно, ведь Украина — один из мировых старожилов нефтегазовой отрасли. Первую нефть в промышленных масштабах на территории нашей страны добыли еще в 20-х годах XIX века. Произошло это в районе города Борислав Львовской области. В то время это был самый большой нефтедобывающий регион в Европе.

А в 20-х годах XX века Украина прославилась уже благодаря природному газу. На той же Львовщине открыли Дашавское газовое месторождение. Интересно, что значительные залежи голубого топлива обнаружила немецкая фирма Siemens, которая как раз бурила скважины в регионе. Однако на тот момент немцы искали не газ, а калийную соль. Впоследствии в регионе открыли еще одно месторождение — Опарское.

Украина — первый экспортер газа в мире

Но именно газ из Дашавского месторождения впервые в мире экспортировали. Произошло это сразу после окончания Второй мировой войны в 1945 году, когда СССР поставил украинское топливо в Польшу.

А с 1951 года добытый из украинских недр газ начали активно поставлять в Москву. Для этого газопровод Дашава-Киев продлили до столицы бывшего Союза.

Впоследствии газ из западноукраинского месторождения получила и Беларусь. В 1960 году заработал газопровод Дашава-Минск.

А в 50-е годы ХХ века отечественные газовики открыли новое крупное месторождение в Харьковской области — Шебелинское. Его начальные запасы достигали 650 млрд кубометров газа. Затем в стране открыли еще ряд мощных месторождений: Крестищенское, Ефремовское, Кегичевское, Пролетарское, Гадячское и так далее. На тот момент Украина стала одним из самых мощных газодобывающих регионов мира.

В общем в середине прошлого века природный газ украинского происхождения поставляли в Россию, Молдову, Беларусь, Литву, Латвию, Польшу, Чехословакию и даже Австрию. Статус экспортера газа наша страна имела долгие 32 года. С 1945 по 1977 с территории Украины за границу поставили 130 млрд кубометров топлива! При этом отрасль полностью обеспечивала еще и внутренние потребности в газе.

К тому времени Украина могла себе это позволить. Ведь в 1975-1976 годах отечественная добыча газа достигла своего исторического максимума — 68,7 млрд кубометров в год. Для сравнения: сейчас годовая добыча украинских компаний составляет около 20 млрд кубометров.

Период истощения

К сожалению, активная добыча и значительный экспорт газа из украинских недр быстро истощили даже крупнейшие месторождения. И уже с конца 70-х годов прошлого века отечественная нефтегазовая отрасль начала постепенно приходить в упадок.

Советский Союз стал строить трансконтинентальные транзитные газопроводы для поставки газа в Европу из новых месторождений в Сибири. А для поддержания этого транзита в Западной Украине, на месте истощенных месторождений, обустраивали подземные хранилища газа, одни из крупнейших в мире.

Потом в добычу в Украине перестали вкладывать средства. Отрасль осталась с истощенными месторождениями и устаревшими технологиями. Все это привело к дальнейшему падению объемов: с начала 90-х годов в стране добывали уже меньше 20 млрд кубометров в год. И именно в этот период российская пропаганда начала изображать Украину как вечного импортера газа, забыв о временах, когда Москва сама пользовалась украинским топливом.

Несколько выровнять ситуацию с добычей удалось лишь в начале XXI века. В 2000-х в Украине добывали около 20 млрд кубометров газа в год. Но этого было мало для удовлетворения всех потребностей страны, поэтому топливо все равно приходилось импортировать.

Однако из-за существенного подорожания импортного топлива и угрозы национальной безопасности в новейшей истории Украины на собственную газодобывающую отрасль снова обратили внимание.

От упадка — к перспективам

Несмотря на затянувшийся кризис в отрасли и истощенные месторождения, у Украины еще есть хорошие перспективы.

В отечественных недрах остались довольно большие разведанные запасы газа. По разным оценкам — от 350 млрд до 1,3 трлн кубометров.

Наибольшие запасы находятся на глубоких горизонтах, в плотных породах, а также на Черноморском шельфе. Там отечественные газовики планируют искать и разрабатывать новые месторождения.

Вернуться в Черное море украинские газовики могут уже в 2021 году. Правительство поручило Нафтогазу провести геологическое изучение украинской части Черноморского шельфа и предоставило компании право на получение специальных разрешений на освоение нефтегазовых участков на море.

После окончания официальных процедур Нафтогаз готов в кратчайшие сроки начинать сейсмические исследования в море. В компании подсчитали: уже в первый год работы на шельфе инвестиции могут составить $40 млн.

Если все пройдет удачно и наличие значительных залежей на шельфе подтвердится, Украина сможет рассчитывать и на привлечение международных инвесторов.

Успехи наших соседей в Черном море — Турции и Румынии — подтверждают: на шельфе газ есть. Его запасы только на украинской части шельфа превышают 1 трлн кубометров. Если все проблемы, связанные с оккупантами и геологией, удастся решить, в перспективе это означает возможность добычи до 10 млрд кубометров в год.

Параллельно на суше Нафтогаз (а именно крупнейшая отечественная добывающая компания — Укргаздобыча, входящая в состав Группы) ныне разрабатывает 140 месторождений в Харьковской, Полтавской, Сумской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской областях. Всего на этих месторождениях работает около 2,5 тыс. скважин, 27 из них пробурили уже в 2020-м.

При этом компания активно осваивает современные технологии и оборудование. Вместо старых советских станков украинские специалисты применяют новые машины лучших мировых производителей. Они позволяют эффективнее и быстрее бурить новые, сверхглубокие скважины. Например, скважина №58 на Комышнянском месторождении в Полтавской области.

Скорость ее бурения превысила 800 м/станко-месяц, благодаря чему ее пробурили на 41 сутки быстрее, чем планировалось. Для сравнения: средняя скорость бурения в Украине — более 700 м/станко-месяц, а в 2000 году она составляла лишь около 400 м/станко-месяц.

Благодаря современным технологиям и оборудованию на скважине №58 специалисты Нафтогаза довольно быстро добрались глубины 6040 м, где получили значительный приток углеводородов — более 170 тыс. кубометров газа в сутки.

Именно в таких скважинах в настоящее время нуждается отрасль.

— На глубинах более 5 тыс. м. Украина имеет значительный потенциал по добыче углеводородов. Поэтому мы рассматриваем глубокие горизонты как одно из стратегических направлений для поиска новых залежей и наращивания запасов газа. Однако бурение скважин на больших глубинах связано с повышенными рисками: как геолого-техническими, так и экономическими. Новая скважина в очередной раз доказала, что специалисты Нафтогаза имеют необходимый опыт и экспертизу для достижения цели, — отмечает директор дивизиона Нафтогаз Разведка и Добыча Александр Романюк.

Новые техника и технологии позволяют также поддерживать объемы добычи на старых месторождениях. И это крайне важно для отрасли, ведь без так называемой интенсификации показатели истощенных месторождений будут постоянно падать.

В частности, начиная с сентября 2016 года, Нафтогаз выполнил 464 операции по гидравлическому разрыву пласта на 253 скважинах. Благодаря этому они обеспечили дополнительную добычу 6 млрд кубометров газа.

— Благодаря эффективной работе на истощенных месторождениях нам удалось избежать значительного падения добычи в первом полугодии, которое отмечалось сложнейшими экономическими условиями, — подчеркнул Александр Романюк.

Несмотря на мировой кризис и другие сложности, украинские газовики верят, что худшие времена отрасли уже позади. И в будущем планируют добыть из отечественных недр еще не одну сотню миллиардов кубометров топлива.

Больше об истории, настоящем и планах на будущее отрасли смотрите в веб-сериале Нафтогаза Свой газ.