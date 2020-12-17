В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровели — 12 939 человек, умерли 252 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В частности, заболели 594 ребенка и 535 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализировано 2 997 человек.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 931 751 человек, 15 996 человек умерли от Covid-19, выздоровели – 548 356.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.

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Статистика коронавируса прошедших суток

Днем ранее, 16 декабря сообщалось о 10 622 новых случаях, 15 декабря медики проинформировали о 8 416 новых случаях инфицирования, 14 декабря было зафиксировано 6 451 новый заболевший.