Роман Лещенко — биография и подробности жизни

17 декабря Роман Лещенко был назначен министром аграрной политики и продовольствия. Решение поддержали 242 народных депутата.
Факты ICTV подготовили биографию новоиспеченного министра.
Биография Лещенко
Роман Лещенко родился 23 ноября 1988 года в селе Пенижково Черкасской области.
Он учился на юридическом факультете Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. В 2011 году получил полное высшее образование по специальности Правоведение и квалификацию магистра права.
В 2007 году Лещенко работал в компании OSG Group в должности главного юридического консультанта холдинга.
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В 2012 занимался аграрным консалтингом и основал Украинский аграрный центр. В этом же году в сентябре он был ассистентом кафедры финансового права юридического факультета КНУ имени Тараса Шевченко и преподавал международное финансовое право, налоговое право и банковское право.
В 2018 году Роман Лещенко написал монографию Финансово-правовое регулирование оффшорных механизмов и стал соавтором учебного пособия Финансовое право.
С 1 октября 2019 он был уполномоченным президента по земельным вопросам. А с 10 июня 2020 Лещенко занял пост главы Госгеокадастра Украины.
Семья Лещенко
Министр женат. Жена — Алла Лещенко. Супруги имеют двух сыновей — Николая и Геннадия.
Имущество Лещенко
По представленной декларации, Лещенко с семьей проживает в квартире в Киеве на 113,6 кв. м., которая принадлежит жене. Также он имеет дом в Нагорной на 41,1 кв.м. и земельный участок на 0,16 га в Черкасской области.
Транспорт: Лещенко владеет авто Toyota Land Cruiser 150 и Renault Duste, а его жена — авто Volkswagen Tiguan.
Доходы: министр имеет в собственности ООО Прогресс, также владеет 50% ООО Прогресс-Молоко и — 100% ООО Иллюмин.
В декларации за 2019 Лещенко указал годовой доход на общую сумму 198 357 гривен. Счета в банках в документе не указаны.
В начале следующего года в Украине могут создать отдельное аграрное министерство. Премьер подчеркнул, что Украина имеет мощный аграрный сектор, поэтому с первых месяцев работы правительства он говорил о необходимости возобновления работы профильного министерства.