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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Наташа Тарчевська |

Доллар подешевел: курс валют на 17 декабря

Национальный банк Украины понизил официальный курс доллара к гривне.

На вторник, 17 декабря, НБУ установил курс 27,73 грн/1$.

Снижение цены на евро, по курсу на 17 декабря, зафиксировалось на 33,8 грн/1€.

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Курс валют в Украине от НБУ на 17.12:

  • $1 — 27,73 грн;
  • €1 — 33,8 грн;
  • 1 польский злотый — 7,61 грн;
  • 10 российских рублей — 3,77 грн.

Курс валют НБУ на 17 декабря 2020 в Украине

Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью

Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты к концу 2020 года.

Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.

В то же время несколько иная ситуация на наличном рынке: в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.

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