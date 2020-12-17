Курс валют НБУ на 17 декабря 2020 в Украине

Национальный банк Украины понизил официальный курс доллара к гривне.
На вторник, 17 декабря, НБУ установил курс 27,73 грн/1$.
Снижение цены на евро, по курсу на 17 декабря, зафиксировалось на 33,8 грн/1€.
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Курс валют в Украине от НБУ на 17.12:
- $1 — 27,73 грн;
- €1 — 33,8 грн;
- 1 польский злотый — 7,61 грн;
- 10 российских рублей — 3,77 грн.
Нацбанк назвал причину ослабления гривны осенью
Национальный банк озвучил причину ослабления украинской валюты к концу 2020 года.
Ключевой остается роль импортеров: специалисты отмечают активизацию спроса на рынке валюты.
В то же время несколько иная ситуация на наличном рынке: в конце года население чаще продает валюту, чем покупает.