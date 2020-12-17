Нынешний исполняющий обязанности главы Министерства образования и науки Сергей Шкарлет — равноудаленная и компромиссная фигура, которая устраивает основные политические силы и работников сферы образования и науки.

Об этом написал политический эксперт и преподаватель Киевского политехнического университета Алексей Якубин в Facebook.

— Один из самых молодых руководителей ведомства, он находит общий язык и с молодой генерацией преподавателей, и с опытными педагогами, старается реформировать отрасль в соответствии с пожеланиями профессионалов, а не всяких лобби грантовых активистов, — пишет эксперт.

В то же время Якубин отмечает, что когда летом Шкарлет зашел в МОН, против него организовали дискриминационную кампанию.

Однако то, что его лично поддержал президент Владимир Зеленский, никоим образом не повлияло на позиции Шкарлета в министерстве.

— Президент проигнорировал мнение националистов и всяких активистов, которые негодовали из-за назначения “регионального кадра”. Их очень волновало, что Шкарлет успешно работал при всех министрах и ставил профессию, по Максу Веберу, выше политической принадлежности, — отмечает Якубин.

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Он убежден, что спустя полгода президенту придется еще раз защищать Шкарлета.

— Очень хотелось бы, чтобы гарант в своем выборе опирался не столько на требования самоназванных активистов, сколько на позицию образовательных организаций и профсоюзов — то есть тех, кто знает сферу образования “изнутри”. И работает в этой сфере. А эти люди говорят о том, что министерство без полноценного руководителя похоже на корабль без руля и ветрил, — добавляет Якубин.

Он также считает, что Шкарлет — равноудаленная, компромиссная фигура, которая устраивает основные политические силы. Его присутствие во главе МОН в большей степени также устраивает педагогов и преподавателей, чего не было с Инной Совсун или Анной Новосад.

Образовательные организации просят президента назначить Шкарлета министром образования