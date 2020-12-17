В Украине разоблачили масштабную схему уклонения от налогов, которую использовал один из крупнейших продавцов бытовой техники и гаджетов в Украине.

Продавцы под именем предпринимателей реализовывали бытовую технику и электронику через известную сеть магазинов розничной торговли. Все время они уклонялись от уплаты налогов в крупных размерах.

Правоохранители нашли в офисах и складах злоумышленников документы, черные записи, а также товары стоимостью 173 млн грн.

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Прятались от налогов: в Украине разоблачили сеть магазинов бытовой техники / 4 фотографии

Сейчас суд решает вопрос о наложении ареста на изъятое имущество. По результатам расследования действиям причастных к этой деятельности лиц будет дана правовая оценка.

Международный бренд в Киеве не платил налоги

В Киеве сеть пиццерий под известным международным брендом не платила налоги, они регистрировали доход на подконтрольных физических лиц-предпринимателей.

В результате в бюджет не поступило более 75 млн грн.

Фото: Офис генпрокурора