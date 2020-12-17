Кабмин предлагает Андрея Бойчука на должность главы ИФ ОГА

Кабинет министров Украины коротко заслушал кандидата на должность председателя Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.

Андрей Бойчук отметил, что имеет 13-летний опыт работы в топливно-энергетическом секторе.

— Могу не только оценить эффективность работы, но и считаю своей задачей рост инвестиций в отрасль и наполнение бюджета, — сказал Бойчук.

В условиях эпидемии приоритетной задачей назвал поддержку медицинских учреждений, привлечение бизнеса к борьбе с коронавирусной инфекцией. Также в приоритетах — развитие туризма и модернизация Ивано-Франковского аэропорта.

Бойчук пообещал улучшить коммуникацию с населением относительно реализации программы Большое строительство, борьбы с COVID-19 и других инициатив центральной власти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поинтересовался у Бойчука, чем он занимался в последние годы, поскольку в личной карточке указано, что с 2016 года кандидат на должность главы ОГА временно не работает.

— С момента, когда ушел из Минэнерго, я не занимал никаких должностей. Посвятил свое время обеспечению потребностей армии и волонтерской деятельности. Есть соответствующие наработки, всем известно, что вовлечено много средств из диаспоры, и такой вид деятельности был до сих пор. Не занимал постов и не был на должностях, — сказал Бойчук.

Он добавил, что создал организацию Корпус защитников революции Достоинства. В результате министры согласовали назначение Бойчука на должность главы ИФ ОГА. Теперь Указ о назначении должен подписать президент Украины.

Ивано-Франковская ОГА оставалась без председателя с 5 ноября. Тогда Владимир Зеленский подписал Указ об увольнении с должности председателя Виталия Федорива. И.о. председателя ОГА была назначена первая заместитель председателя ОГА Мария Савка.

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