PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Кернес умер от последствий коронавируса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, которые вызвал коронавирус. 

Первым о смерти Кернеса сообщил его товарищ, бизнесмен Павел Фукс. 

— Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов, — заявил бизнесмен. 

Читайте: Карьера, покушение и борьба с Covid-19: биография Геннадия Кернеса

Также новость о смерти подтвердила и жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская. 

— Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим. Больно очень, — заявила Гайсинская.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

Коронавирус у Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес перестал появляться на публике с 23 августа, 10 сентября спикер горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что глава города пребывает на больничном.

15 сентября у Кернеса диагностировали двустороннее воспаление легких из-за заражения коронавирусом. В результате чего у главы Харькова обострились хронические болезни.

На лечении Кернес сначала пребывал в Харьковской больнице №17.

16 сентября его госпитализировали спецбортом в немецкую клинику Шарите.

Читайте: Если Кернес не вернется: в Харькове возможны перевыборы У Кернеса отказала вторая почка С тобой уйдет целая эпоха. Реакция родных и близких на смерть Кернеса

Периодически родные публиковали снимки Геннадия Кернеса во время лечения и уверяли, что он идет на поправку, но у него затрудненное дыхание из-за тяжелой формы Covid-19.

11 декабря стало известно, что у Геннадия Кернеса отказали обе почки, а его состояние ухудшилось. Врачи не давали никаких прогнозов относительно работы органов. Кернес пребывал на гемодиализе.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка