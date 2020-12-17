Мэр Харькова Геннадий Кернес умер от осложнений, которые вызвал коронавирус.

Первым о смерти Кернеса сообщил его товарищ, бизнесмен Павел Фукс.

— Последствия коронавирусной инфекции дали серьезные осложнения на работу жизненно важных органов, — заявил бизнесмен.

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Также новость о смерти подтвердила и жена Геннадия Кернеса Оксана Гайсинская.

— Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим. Больно очень, — заявила Гайсинская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

Коронавирус у Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес перестал появляться на публике с 23 августа, 10 сентября спикер горсовета Харькова Юрий Сидоренко заявил, что глава города пребывает на больничном.

15 сентября у Кернеса диагностировали двустороннее воспаление легких из-за заражения коронавирусом. В результате чего у главы Харькова обострились хронические болезни.

На лечении Кернес сначала пребывал в Харьковской больнице №17.

16 сентября его госпитализировали спецбортом в немецкую клинику Шарите.

Периодически родные публиковали снимки Геннадия Кернеса во время лечения и уверяли, что он идет на поправку, но у него затрудненное дыхание из-за тяжелой формы Covid-19.

11 декабря стало известно, что у Геннадия Кернеса отказали обе почки, а его состояние ухудшилось. Врачи не давали никаких прогнозов относительно работы органов. Кернес пребывал на гемодиализе.