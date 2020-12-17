Москва будет наращивать поддержку Донбасса — Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что будет наращивать поддержку оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей. Об этом он сообщил на пресс-конференции 17 декабря.

— Конфликт на Донбассе рано или поздно будет урегулирован. Остается вопрос, когда.

Он подчеркнул, что отношения Украины и России больше зависят от украинской стороны. Все украинские президенты хотели решить вооруженный конфликт, однако когда приходили к власти, опирались на большинство.

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Путин объяснил, почему не удается закончить войну на Донбассе

Владимир Путин заявил, что действующей украинской власти не хватает политического мужества. Минские договоренности выполняются, однако нет сдвигов в сфере политического урегулирования.

По его словам, официальные лица Украины неоднократно сообщали об отказе выполнять минские договоренности.