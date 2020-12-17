Кернес умер – мэры каких городов тоже не преодолели коронавирус

17 декабря в Берлине от осложнений, вызванных Covid-19, умер Геннадий Кернес – в третий раз избранный мэр Харькова. Врачи из клиники Шарите боролись за жизнь Кернеса три месяца.

Первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов прогнозировал, что новоизбранный мэр вернется в Украину до первой сессии нового горсовета. Но 9 декабря Кернес занял пост дистанционно.

Анонсировал возвращение Кернеса к Новому году его друг – бизнесмен Павел Фукс, однако сегодня он же и сообщил, что мэра Харькова не стало.

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Эта печальная новость еще раз доказывает тот факт, что от смерти не застрахован никто, даже несмотря на наличие власти и денег.

Кто из мэров также не победил Covid?

Геннадий Кернес – не единственный мэр, кому не удалось преодолеть Covid-19. Мы решили вспомнить мэров, которых также в этом году погубила новая болезнь.

Через три дня после местных выборов, 28 октября, от осложнений, вызванных коронавирусом, умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук.

Он руководил городом 14 лет, побеждал и на выборах 2020 года. Из-за смерти Федорчука выборы в Борисполе назначены на 17 января 2021 года.

29 октября стало известно о смерти Олега Бондаренко – еще одного действующего мэра, который также побеждал на выборах осенью.

Бондаренко возглавлял Новгород-Северский с 18 ноября 2015 года. До этому 9,5 лет был депутатом Новгород-Северского районного совета.

Повторные выборы из-за преждевременной смерти Олега Бондаренко от осложнений, вызванных Covid-19, также запланированы на 17 января 2021 года.

Еще через два дня, 31 октября, не стало бывшего городского головы Павлограда Ивана Метелицы.

В СМИ сообщали, что у экс-мэра была сложная форма Covid-19. Он занимал должность городского головы с 1994 до 2006 год и с 2010 до 2015 года. Хотел занять эту должность Метелица и в октябре 2020 года.

16 ноября от осложнений, вызванных Covid-19, умер и новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой.

Глава Конотопа долгое время находился в больнице. В конце октября даже сообщал, что ему стало лучше, однако вскоре его сердце остановилось. Повторные выборы в Конотопе назначены на 24 января 2021 года.

Харьков в трауре по Кернесу

В Харькове 17, 18 и 19 декабря объявили траур в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса. Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

В эти дни будут приспущены Государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также отменят все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Фото: павлоград.dp.ua