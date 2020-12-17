Верховная Рада Украины приняла изменения в закон, который, в частности, ограничивает применение принципа деловой цели только оффшорными юрисдикциями и переносит налогообложения контролируемых иностранных компаний (КИК) с 2021 года фактически на 2023 год.

За соответствующий законопроект №4065 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы по обеспечению сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения, во втором чтении проголосовало 296 депутатов.

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Закон устанавливает, что первым отчетным годом для КИК будет 2022 год, а контролирующие лица вправе представить отчет о КИК за 2022 год одновременно с представлением годовой декларации о доходах и имуществе за 2023 год с скорректированной прибылью КИК в декларацию за 2023 год. В то же время штрафы и пеня не будут применяется.

Во время обсуждения народные депутаты от Европейской солидарности указали на то, что редакция текста ко второму чтению исключала уплату 1,5% военного сбора с доходов в результате ликвидации иностранных компаний, в частности оффшорных. Однако после перерыва парламент поддержал эту поправку.

В то же время нардепы не поддержали поправку о смягчении резкого повышения акцизов на табачные изделия электронного нагрева до 200% в 2021 году с последующим ростом ставки на 30% в год, тогда как закон №466-их предусматривал их рост на 300% с 2021 года.

Принятые законопроекты

Верховная Рада приняла закон о государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Им определяются организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестпроектов со значительными инвестициями (20+ млн евро, 80+ рабочих мест; 115+% от средней зарплаты в отрасли / регионе) и объем господдержки не может быть более 30% от суммы инвестиций в проект , а срок его реализации — до 5 лет.