Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерениях получить первые партии вакцины против коронавируса уже в январе 2021 года, чтобы начать прививать украинцев.

Об этом он сообщил на онлайн-конференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины 17 декабря.

— На данный момент актуально важно обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и самое главное — качественного производства. Информация об основных компаниях-производителях вакцин в странах, где уже началась или скоро начнется массовая вакцинация, а также где могут ожидаться излишки вакцины есть, она доступна, и нам нужно получить первые партии вакцины уже в начале следующего года, именно в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, над этой задачей работают руководство государства, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб.

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Кроме того, Владимир Зеленский призвал дипломатов в Великобритании, США, Франции, Германии и Италии подключиться к работе по получению доступа к вакцине.

Вакцины против коронавируса

В Минздраве хотят начать вакцинацию украинцев от коронавируса с февраля 2021 года.

Для этого Минздрав настойчиво работает с производителями веществ, которые сейчас проходят стадии сертификации своих вакцин.

Кроме того, страна гарантированно получит вакцину от коронавируса в рамках глобальной инициативы COVAX. Но эти партии поступят в страну несколько позже.