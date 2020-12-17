Несмотря на ухудшение здоровья и подозрение на Covid-19, Шевченковский районный суд Киева оставил под арестом Андрея Антоненко, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В то же время соответствующих должностных лиц обязали обеспечить право подозреваемого на надлежащую медицинскую помощь.

Антоненко должны провести медицинское обследование, предоставить необходимое лечение, согласно диагнозу, и проинформировать об этом суд.

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Решение суда можно обжаловать. Следующее судебное заседание состоится по ранее согласованному графику — 12 января 2021.

10 декабря Шевченковский районный суд Киева продлил Андрею Антоненко меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 февраля 2021 года.

Детский кардиохирург Юлия Кузьменко остается под домашним арестом, военный медик Яна Дугарь — на свободе под залогом. Их также подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, который погиб в июле 2016 года при взрыве автомобиля.