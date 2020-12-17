Рада поддержала назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов.

Кандидатуру министра представил премьер-министр Денис Шмыгаль. После этого Шкарлет выступил с трибуны парламента.

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До этого Шкарлет занимал должность исполняющего обязанности министра.

25 июня Кабмин назначил ректора Черниговского национального технологического университета Шкарлета заместителем министра образования и временно возложил на него обязанности руководителя ведомства.

В интернете появилось сравнение статьи Шкарлета со статьей другого автора, где видно, что назначенный и.о. министра образования и науки украл для своей работы части текста.

Сам Шкарлет отрицает плагиат в своих работах.

Что известно о Сергее Шкарлете, читайте в материале Фактов ICTV.