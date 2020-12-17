Похороны Кернеса: как и где будет проходить церемония прощания

Прощание и похороны Геннадия Кернеса состоится на следующей неделе, ориентировочно — 22-24 декабря.

Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов. Церемония прощания с мэром Харькова пройдет на территории Харьковского Национального театра оперы и балета, отпоют Кернеса в Благовещенском соборе.

Поскольку Геннадий Кернес умер в Германии, также будет решаться вопрос транспортировки его тела в Харьков.

— Я не могу назвать точной даты, когда мы организуем похороны. Но, по всей видимости, это вторник-среду максимум четверга следующей недели, — сообщил Терехов.

Церемония, посвященная прощанию с Геннадием Кернесом, продлится около четырех часов. Отмечается, что все должны иметь при себе медицинские маски и соблюдать социального дистанцирования.

Игорь Терехов заверил, что Геннадия Кернеса похоронят на почетной аллее. Семья мэра согласилась на такое предложение горсовета.

Геннадий Кернес умер

О том, что Геннадий Кернес умер, стало известно утром 17 декабря. Трагической новостью поделился его близкий друг Павел Фукс.

Кернес умер в Германии. Политик проходил лечение от коронавируса в берлинской клинике Шарите. На днях, 11 декабря, появилась информация, что у него отказала вторая почка.

Геннадий Кернес умер в 61-летнем возрасте. В начале ноября его официально переизбрали мэром Харькова.

Многие политики выразили соболезнования семье Геннадия Кернеса. Сейчас решается, каким образом будет осуществляться передача всех полномочий мэра Харькова.

Фото: gepard59