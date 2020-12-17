В Харькове 17, 18 и 19 декабря объявлены днями траура в связи со смертью городского головы Геннадия Кернеса.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов.

Документ предписывает в эти дни приспустить Государственный флаг Украины и флаги города на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях, а также отменить все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

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Смерть Кернеса

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер в Берлине, где проходил курс лечения от Covid-19 в клинике Шарите.

Об этом сообщил его друг украинский бизнесмен Павел Фукс и подтвердили жена и сын.

Политик, который впервые был избран мэром Харькова в 2010 году, скончался на 62-м году жизни.

Источник: Харьковский горсовет