Украинцев больше всего не устраивает, как Верховная Рада и Кабмин борются с эпидемией коронавируса.

Опрос Рейтинга свидетельствует, что действия парламента не поддерживает 77% украинцев, а Кабмина – 71%. Негативную оценку Минздраву и МВД поставили 67% и 61% украинцев соответственно.

Действия президента Владимира Зеленского, направленные на преодоление эпидемии, не нравятся 60% опрошенных.

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Мнение же украинцев о введении в Украине жесткого карантина с 8 до 24 января за две недели почти не изменилось. Если в начале декабря к локдауну одобрительно относились 58% опрошенных, то теперь эта цифра составляет 56%.

52% опрошенных украинцев считает, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 45% имеют противоположное мнение.

Социологическая группа Рейтинг опросила 2,5 тыс. совершеннолетних респондентов из всех областей Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, 12-14 декабря.

Интересовались мнением украинцев путем случайной выборки мобильных номеров.

Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,0%.

Тройка политиков с самым высоким доверием

В декабре тройка политиков с наибольшим доверием среди граждан не изменилась.

Ее, как и в ноябре, формируют президент Владимир Зеленский, мэр Киева Виталий Кличко и премьер-министр 2016-2019 годов Владимир Гройсман.