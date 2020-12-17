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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Загруженность коек во Львове, Одессе и Харькове составляет 74-93% — КSЕ

Загруженность реанимационных коек для больных Covid-19 во Львове, Харькове и Одессе составляет около 74-93%. Об этом свидетельствует исследование специалистов Киевской школы экономики (KSE).

— Мы исследовали информацию по основным заведениям, где лечат больных коронавирусом. Из крупных городов только в Днепре больницы не сильно загружены, — заявил Павел Ковтонюк — глава Центра экономики здравоохранения KSE.

В ходе исследования специалисты выяснили, что настоящая статистика загруженности намного отличается от официальной.

В Харькове это 92,78% (официально 55,85%), во Львове — 74,27% (официально — 51,74%). В Одессе показатели наблюдаются на уровне 74%, хотя по официальным данным — 39,5%.

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Распространение коронавируса в Украине

17 декабря стало известно о 12 047 новых случаях коронавируса в Украине. В общем заболело 931 751 человек. За период пандемии от осложнений Covid-19 умерло 15 996 пациентов, а выздоровело 548 356.

Фото: УНИАН

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