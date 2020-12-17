В феврале необходимо будет ввести усиленный карантинный режим в Киеве, но сейчас для этого нет оснований.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан

— Оснований для усиления карантина нет. У нас есть основания делать это в феврале, когда у нас прогнозируется рост заболеваемости, — сказал Рубан.

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Он отметил, что именно в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Глава Госпотребслужбы добавил, что ситуация с заболеваемостью в столице остается напряженной из-за стабильно высокого показателя госпитализации тяжелых случаев.

— Негативом также является то, что меньше обращаются за медицинской помощью либо из-за недоверия к медицине, либо из-за нежелания. То есть люди занимаются самолечением, — отметил Рубан.

Жесткий карантин в Украине

В Украине с 8 по 24 января 2021 ввели жесткий карантин, чтобы уменьшить количество случаев заболеваемости.

Не будут работать кафе, рестораны, кинотеатры, бары. Полный список ограничений читайте в материале.