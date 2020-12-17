В повестке дня 17 декабря Верховная Рада рассмотрит ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Заседание начнется традиционно в 10.00.

В первом чтении народным депутатам вынесут на рассмотрение о внесении изменений в закон Украины о местных государственных администрациях, внесении изменений в Воздушный кодекс Украины, внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения доходов от организации и проведения азартных игр, законопроект о государственном экологическом контроле, о внесении изменений в закон Украины о третейских судах.

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Также на повторное первое чтение вынесен законопроект о внесении изменений в закон Украины об аграрных расписках.

Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ставки налога на добавленную стоимость и о внесении изменений об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной болезни.

Кроме того, запланировано внесение изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме.

Пленарне засідання Ради 17 грудня

Смета на 2021 год

15 декабря Верховная Рада приняла проект постановления №4448 о своей смете на 2021.

Документ устанавливает нормы расходов на одного парламентария. В общем один депутат без учета зарплаты обходится Украине в 344 310 грн в год.

В частности предполагается, что 90 тыс. грн пойдут на компенсацию стоимости проезда по территории Украины, а 237 250 грн — для компенсации стоимости жилья или найма гостиничного номера.